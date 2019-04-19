Победители «Платиновой унции-2018» получили награды

Итоги девятнадцатого сезона Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были подведены на церемонии награждения победителей.
Торжественное мероприятие по традиции собрало весь цвет фармацевтического рынка – более 300 руководителей высшего звена компаний, представителей науки и государственной власти.
Церемонию открыл директор Института развития общественного здравоохранения и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский.
Главным изменением в структуре конкурса стало расширение номинации «Компания года», рассказал он. Помимо существующих подноминаций – «Производитель лекарственных средств» и «Дистрибьютор лекарственных средств» – сюда добавилась «Аптечная сеть года».
Победителем номинации второй раз подряд стала компания Bayer, а в число номинантов снова вошли Novartis, Sanofi и «Фармстандарт», единственным изменением стало присутствие компании Takeda.
Не произошло смены лидера и среди дистрибьюторов – уже третий год главный приз достается «Протеку».
Второй год подряд лучшей аптечной сетью признана АС «Неофарм», а сделкой года стало приобретение ГК «Эркафарм» аптечной сети «Самсон-фарма».
Изменения претерпела подноминация «Проект года» номинации «Вектор года»: в ней ликвидируется заявочная номинация «Рекламная/маркетинговая кампания». В данной подноминации остаются три номинации по заявкам: «Бизнес-проект», «Социальный проект» и «Digital-проект».
За бизнес-проект по запуску производства активных субстанций приз «Ситву Джобсу фармацевтического рынка» — компании «Герофарм» — вручил главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев.
Три производителя получили «Платиновую унцию» по спецноминациям. В частности, генеральный директор «Бионика-Медиа» Николай Елисеев вручил награду компании Биотэк за разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд Ренессанс).
Спонсорами мероприятия выступили компании «Паскаль Медикал» («Спонсор Добрых Дел») и «Фармстандарт» («Спонсор Памяти»).
|Победители конкурса «Платиновая унция» по итогам 2018 г.
|Номинация
|Подноминация
|Победители
|Компания года
|Производитель ЛС
|Bayer
|Дистрибьютор ЛС
|Протек
|Аптечная сеть
|Неофарм
|Препарат года
|Безрецептурный препарат
|Детралекс (Servier)
|Рецептурный препарат
|Ксарелто (Bayer)
|Проект года
|Социальный проект
|«Живи без страха» (Биокад)
|Бизнес-проект
|Запуск производства активных субстанций (Герофарм)
|Digital-проект
|«Все, что вы хотели знать о ВИЧ, но боялись спросить» (GSK)
|Коммуникация года
|Креатив года
|«Повторюшка» – рекламный ролик препарата Мирамистин (Инфамед)
|Вектор года
|Лонч года
|Детрагель (Servier)
|Динамика года (компания)
|Гротекс
|Динамика года (препарат, государственный сектор)
|Абаджио (Sanofi)
|Динамика года (препарат, розничный сектор)
|Вальсакор (Krka)
|Сделка года
|Приобретение ГК «Эркафарм» аптечной сети «Самсон-Фарма»
|Спецноминации
|Никамед: За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ
|Биотэк: За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд Ренессанс)
|Bosnalijek: «Новый формат коммуникации в фарммаркетинге» (за создание мультимедийного навигационно-поискового сервиса «Энтерофурил»)
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
pharmvestnik