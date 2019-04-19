Победители «Платиновой унции-2018» получили награды

Итоги девятнадцатого сезона Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были подведены на церемонии награждения победителей.

Торжественное мероприятие по традиции собрало весь цвет фармацевтического рынка – более 300 руководителей высшего звена компаний, представителей науки и государственной власти.

Церемонию открыл директор Института развития общественного здравоохранения и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский.

Главным изменением в структуре конкурса стало расширение номинации «Компания года», рассказал он. Помимо существующих подноминаций – «Производитель лекарственных средств» и «Дистрибьютор лекарственных средств» – сюда добавилась «Аптечная сеть года».

Победителем номинации второй раз подряд стала компания Bayer, а в число номинантов снова вошли Novartis, Sanofi и «Фармстандарт», единственным изменением стало присутствие компании Takeda.

Не произошло смены лидера и среди дистрибьюторов – уже третий год главный приз достается «Протеку».

Второй год подряд лучшей аптечной сетью признана АС «Неофарм», а сделкой года стало приобретение ГК «Эркафарм» аптечной сети «Самсон-фарма».

Изменения претерпела подноминация «Проект года» номинации «Вектор года»: в ней ликвидируется заявочная номинация «Рекламная/маркетинговая кампания». В данной подноминации остаются три номинации по заявкам: «Бизнес-проект», «Социальный проект» и «Digital-проект».

За бизнес-проект по запуску производства активных субстанций приз «Ситву Джобсу фармацевтического рынка» — компании «Герофарм» — вручил главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев.

Три производителя получили «Платиновую унцию» по спецноминациям. В частности, генеральный директор «Бионика-Медиа» Николай Елисеев вручил награду компании Биотэк за разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд Ренессанс).

Спонсорами мероприятия выступили компании «Паскаль Медикал» («Спонсор Добрых Дел») и «Фармстандарт» («Спонсор Памяти»).

Победители конкурса «Платиновая унция» по итогам 2018 г. Номинация Подноминация Победители Компания года Производитель ЛС Bayer Дистрибьютор ЛС Протек Аптечная сеть Неофарм Препарат года Безрецептурный препарат Детралекс (Servier) Рецептурный препарат Ксарелто (Bayer) Проект года Социальный проект «Живи без страха» (Биокад) Бизнес-проект Запуск производства активных субстанций (Герофарм) Digital-проект «Все, что вы хотели знать о ВИЧ, но боялись спросить» (GSK) Коммуникация года Креатив года «Повторюшка» – рекламный ролик препарата Мирамистин (Инфамед) Вектор года Лонч года Детрагель (Servier) Динамика года (компания) Гротекс Динамика года (препарат, государственный сектор) Абаджио (Sanofi) Динамика года (препарат, розничный сектор) Вальсакор (Krka) Сделка года Приобретение ГК «Эркафарм» аптечной сети «Самсон-Фарма» Спецноминации Никамед: За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ Биотэк: За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд Ренессанс) Bosnalijek: «Новый формат коммуникации в фарммаркетинге» (за создание мультимедийного навигационно-поискового сервиса «Энтерофурил»)

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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