Руководство Минздрава Ростовской области призывает не экономить на маркировке лекарств

Только 25% фармацевтических и медицинских организаций Ростовской области подключились к системе маркировки лекарственных средств, причем половина из них сделали это с ошибками. Об этом говорилось сегодня, 19 апреля, в Ростове-на-Дону в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики территориального органа Росздравнадзора в I квартале 2019 г.

Руководитель территориального органа регулятора Татьяна Полинская напомнила, что программа «7 нозологий» включается в систему маркировки уже с 1 октября текущего года, поэтому всем оптовым фармацевтическим компаниям и 57 пунктам отпуска медикаментов необходимо уже к 1 июля иметь техническое обеспечение и представление о том, как производить учет препаратов.

«Ждать больше нельзя, – подчеркнул зам. министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко. – Понятно, что присоединение к системе потребует от предприятий определенных расходов, но это не те статьи, на которых можно экономить. Поскорее начинайте тратить деньги и включаться в этот проект».

Всего около 4 тыс. организаций Ростовской области должны стать участниками программы маркировки лекарств к 1 января 2020 г. В помощь им созданы два центра компетенции, которые в состоянии оказать методическую и прочую помощь при запуске и тестировании системы, в том числе для фармацевтических учреждений – на базе ГУП «Ростовоблфармация».

Екатерина Погонцева

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