Александр Пилипчук займется цифровыми технологиями в ГК «Медси»

Бывший гендиректор сети «Доктор рядом» Александр Пилипчук перешел на работу в ГК «Медси». Он назначен директором по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов.

К новым обязанностям Пилипчук приступил 15 апреля. «Огромный объем данных, накопленный компанией за многие годы, станет в ближайшем будущем ключевым конкурентным преимуществом. Мои задачи – найти возможности и научиться использовать эти данные, а также самые современные цифровые технологии для достижения операционной эффективности, повышения лояльности пациентов, качества медицинской помощи и других задач для повышения капитализации бизнеса», – говорит он.

Александр Пилипчук окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 году, в 2009 году – аспирантуру Финансовой академии при Правительстве РФ. С 2006 года и до января 2016-го работал в СК Allianz (ранее РОСНО), начиная с позиции финансового аналитика департамента контроллинга до должности заместителя директора по добровольному медицинскому страхованию. До апреля 2019 года Пилипчук возглавлял московскую сеть клиник «Доктор рядом».

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области, среди которых две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра. В регионах России компания насчитывает 13 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория.

В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник по выручке в 2017 году» «Медси» заняла второе место с показателем 11,7 млрд рублей. Выручка ГК «Медси» за 2018 год увеличилась на 52% и составила 17,7 млрд рублей. Таким образом, группа обогнала бессменного лидера рейтинга – ГК «Мать и дитя».

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