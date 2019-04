Препарату будесонид/формотерол расширили показания в России

Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» объявляет о регистрации нового показания для препарата будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза – легкая бронхиальная астма (БА).

Новое показание – БА легкой степени тяжести было зарегистрировано 11 апреля 2019 г1 для препарата будесонид/формотерол Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза в режиме «по потребности» для купирования приступов и симптомов у взрослых и подростков 12 лет и старше.

Согласно инструкции по применению, будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза подходит для терапии БА любой степени тяжести при целесообразности применения ингаляционных глюкокортикостероидов. Расширение показаний для применения будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза позволит достигать общего контроля заболевания, включая облегчение симптомов и снижение риска обострений у большего числа российских пациентов с БА легкой, среднетяжелой и тяжелой степени тяжести. Наличие в составе препарата ингаляционного глюкокортикостероида – будесонида и длительнодействующего бета2-агониста с быстрым началом действия – формотерола обеспечивает одновременно патогенетическое и симптоматическое действие препарата, позволяющее снимать воспаление в стенке бронха и купировать приступы и симптомы у пациентов с БА.

Будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза можно применять в следующих режимах терапии:

А. для купирования приступов/симптомов с противовоспалительным действием в режиме по потребности (у пациентов с БА легкой степени тяжести);

В. в качестве поддерживающей терапии и для купирования приступов/симптомов с противовоспалительным действием (у пациентов со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести БА);

С. в качестве поддерживающей терапии (у пациентов со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести БА).

Расширение показаний для будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза стало возможным, благодаря данным, полученным в исследованиях клинической программы SYGMA (SYmbicort Given as needed in Mild Asthma). По результатам этих исследований, эффективность будесонид/формотерол Симбикорт Турбухалер® 160/4,5 мкг в режиме «по потребности» по влиянию на частоту тяжелых обострений у пациентов с БА легкой степени тяжести была значительно выше в сравнении с терапией короткодействующим бета2-агонистом (КДБА) в режиме «по потребности» (частота тяжелых обострений в группе будесонид/формотерол «по потребности» ниже на 64%) и сопоставима с регулярной терапией будесонидом плюс КДБА «по потребности» при гораздо меньшей (на 75%) стероидной нагрузке.

