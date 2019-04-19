Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармрынке

Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармацевтическом рынке. Об этом шла речь во время второго совместного заседания коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Президиума Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

Во время заседания были подведены итоги выполнения плана совместных мероприятий антимонопольных ведомств по развитию конкуренции на социально значимых рынках, а также определены стратегические направления совместной работы на ближайшую перспективу. С целью развития конкуренции на фармацевтическом рынке, снижения цен на лекарственные средства принято решение продолжить работу по совершенствованию референтной системы ценообразования.

Кроме того, белорусская сторона рассмотрит опыт России в части введения института принудительного патента, призванного стать эффективным инструментом, гарантирующим гражданам фармацевтическую безопасность в случае отказа правообладателя поставлять на рынок те или иные жизненно важные лекарства.

Стороны активизируют работу по ратификации соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области защиты конкуренции, подписанного в Москве 27 февраля 2019 года. Соглашение является первым двусторонним белорусско-российским международным договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении (например, в части обмена информацией, проведения отдельных процессуальных действий, координации правоприменительной деятельности). В дальнейшем запланировано создание совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на значимых рынках.

Также рассматривался вопрос «параллельного импорта», который продолжает оставаться дискуссионным как на площадке Союзного государства, так и на площадке Евразийского экономического союза. По данному вопросу принято решение организовать под эгидой Союзного государства в Минске совместный семинар с участием руководителей органов государственного управления Беларуси и России.

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