Гендиректор Teva Каре Шульц получит $32,5 млн за первый полноценный год руководства

Израильский производитель лекарств Teva перечислил на счет своему руководителю Каре Шульцу (Kåre Schultz) 32,5 млн долларов за 2018 год, почти удвоив его зарплату 2017 года. Данная сумма почти в пять раз больше по сравнению с той, что Teva заплатила своему предыдущему CEO Эрезу Вигодману (Erez Vigodman) годом ранее.

Что включало в себя вознаграждение Шульца? Львиную долю составили наличные. Часть была выплачена в качестве акций, но эта сумма была значительно ниже 14,23 млн, которые он получил в прошлом году. За 2018 год его вознаграждение в акциях составило 4,5 млн долларов, то есть почти на 10 млн меньше, чем годом ранее.

Teva использовала бонус в размере 20 млн долларов, наряду с вознаграждением в виде акций, чтобы привлечь Шульца на вакантную должность CEO. В прошлом году компания выплатила 20 млн долларов двумя частями, говорится в недавно представленной доверенности, в котором отмечается, что размер бонуса был раскрыт при найме Шульца в конце 2017 года.

Teva, пригласив Шульца, вошла в высшую лигу компаний, которые выплачивают крупные вознаграждения своим наемным менеджерам. Руководители Teva провели большую часть 2017 года, обещая заменить Вигодмана, который покинул компанию после череды ошибок (включая неудачную покупку дженерикового подразделения Allergan за 40,5 млн долларов), управленцем «мирового уровня».

Шульц, в свою очередь, отказался от поста CEO компании Lundbeck, чтобы занять аналогичную должность в фирме, которая считается одним из лидеров в производстве дженериков. Помимо бонуса, Шульц в 2018 году также заработал 2 млн долларов чистой зарплаты – по сравнению с 333,3 тыс. долларов за первый неполный год работы – и 3,79 млн долларов в качестве вознаграждения без передачи акций, которое в прошлом году не выплачивалось.

Вместе с тем, Teva с лихвой компенсировала расходы на зарплату нового CEO благодаря значительному сокращению расходов, которое Шульц обеспечил за первый год работы. В конце 2017 года он огласил противоречивые планы по увольнению 14 тыс. рабочих и сокращению расходов на 3 млрд долларов. По его словам, сказанным в январе, принятые меры реализуются в соответствии с планом.

ИСТОЧНИК: FIERCEPHARMA.COM

gmpnews