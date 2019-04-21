Страны договорились обмениваться информацией по ценам на лекарства

Делегаты Глобального форума по справедливым ценам и доступу к лекарствам, представляющие правительства разных стран и организации гражданского общества, призвали к большей прозрачности в формировании цен на лекарства, в частности, к большей открытости в плане затрат на их исследования и разработку, а также производство. Форум, организованный совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством ЮАР, был призван обеспечить глобальную платформу для откровенного обсуждения правительствами, организациями гражданского общества и фармацевтической промышленностью стратегий снижения цен на лекарства и расширения их доступности.

Вопросы доступности лекарств долгое время были актуальны лишь для развивающихся стран, но сегодня они переросли в глобальную проблему. Каждый год 100 миллионов человек оказываются за чертой бедности, потому что им приходится платить за лекарства из своего кармана. Органам здравоохранения стран с высоким уровнем доходов все чаще приходится нормировать цены на лекарства от рака, гепатита С и редких заболеваний. Проблема распространяется на лекарства, срок патентной защиты которых давно истек, такие как инсулин.

«Социальная ценность медицинских инноваций снижается, если большинство людей не могут получить доступ к их преимуществам», — говорит д-р Mariângela Simão, помощник Генерального директора ВОЗ по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения. «Каждый человек имеет право на доступ к качественной медицинской помощи».

Отчет, выполненный по заказу ВОЗ в 2017 году, показал, что себестоимость большинства основных жизненно важных лекарств, входящих в перечень ВОЗ, составляет лишь небольшую часть от окончательной цены, уплаченной правительствами, пациентами или страховыми организациями. Отсутствие прозрачности в формировании цен приводит к тому, что многие страны с низким и средним уровнем доходов населения платят за определенные лекарства больше, чем плательщики более богатых стран.

На Форуме был достигнут консенсус в плане дальнейших действий, направленных на повышение прозрачности в отношении цен на лекарства. Страны договорились обмениваться информацией о ценах, которая может стать мощным инструментом для ведения переговоров о снижении цен.

На мероприятии были отмечены другие успешные примеры сотрудничества стран в достижении более доступных цен на лекарства. К ним относятся объединенные закупки и добровольный обмен политиками. Если несколько стран в одном и том же регионе делают консолидированный закуп, они могут договориться о снижении цен из-за большего объема закупаемых лекарств.

В ближайшие недели ВОЗ начнет публичную онлайн-консультацию, чтобы собрать мнения и предложения для определения того, что на самом деле представляет собой «справедливая цена» у соответствующих заинтересованных сторон.

Источник: who.int

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