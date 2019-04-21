Эксперт призвал принять меры для быстрого продвижения и регистрации дженериков

Несмотря на то что средняя стоимость лечения ВИЧ-инфекции снижается, пока охват лечением ВИЧ-инфицированных составляет не более 50%, а для лечения гепатита С новыми эффективными препаратами фактически не предусмотрено государственное финансирование, сообщил эксперт ОНФ, академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Покровский отметил, что для стопроцентного охвата лечением ВИЧ-инфицированных необходимо в первую очередь увеличить финансирование этой задачи и расширить подготовку специальных врачей-инфекционистов.

«Качество лечения ухудшается, в частности, из-за сокращения времени на одного пациента. Количество врачей уже недостаточно для того количества пациентов, которые находятся на лечении», – пояснил он.

Для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита С сейчас, по словам академика, используются в основном импортные дженерики. При лечении ВИЧ-инфицированных используются минимум три препарата одновременно, однако сейчас в Институте эпидемиологии испытывается схема лечения с двумя новыми отечественными препаратами. В случае успеха это облегчит жизнь пациентов и, возможно, даст финансовую экономию.

«Главное, чтобы эффективность была такая же. Если испытания окажутся удачными, мы можем добиться независимости от поставок импортных препаратов», – подчеркнул Покровский.

Он рассказал, что в лечении гепатита С главной проблемой является дороговизна новых препаратов, которые позволяют с вероятностью, приближенной к 100%, за несколько месяцев и без серьезных побочных эффектов избавиться от заболевания. Старые интерфероновые препараты тяжело переносились пациентами, вызывали серьезные побочные эффекты и осложнения, а результат длительного лечения достигался лишь в 50–70% случаев. Курс лечения гепатита С западными оригинальными препаратами стоит 500–700 тыс. руб. Курс аналогичных дженериков, производимых в развивающихся странах, стоит около 100 тыс. руб.

«Дорогие западные препараты, конечно, недоступны для наших пациентов. А дженерики не разрешены к использованию, поэтому люди ездят в Индию, чтобы купить препарат для своего лечения. И уже множество людей излечились таким образом от гепатита С. Но это процесс неконтролируемый, могут подсунуть и плохие препараты. Государство должно помочь людям с приобретением надежных препаратов. В Минздраве и Минпромторге могли бы заняться решением этой проблемы. Главным препятствием здесь может быть наличие патента у фармпроизводителя. Эта проблема может решаться по-разному. Например, в Грузии смогли договориться о централизованных закупках у фармпроизводителя с большой скидкой. Здесь нужно каким-то образом решить задачу по удешевлению этих препаратов для нашего населения», – подчеркнул академик.

Он призвал принять меры для быстрого продвижения и регистрации на нашем рынке дженериков, хотя этому процессу и могут помешать западные фармацевтические компании. Также для удешевления препаратов государство должно заинтересовать отечественных фармпроизводителей, обеспечив им госзаказ и поддержку. При этом надо учитывать, что создание оригинальных препаратов обходится очень дорого – на Западе в разработку и внедрение одного препарата вкладывается в среднем около 500 млн долларов.

«У нас пока мощных производителей с таким ресурсом нет. Вместе с тем государство должно поддерживать разработчиков новых препаратов, это бы значительно улучшило ситуацию. Конечно, надо поддержать отечественных производителей и выделять деньги на разработку отечественных препаратов. Наша надежда на использование дженериков подрывает наши способности по созданию чего-то нового. Мы превратимся в потребителя западной продукции, а сами производить не будем. Поэтому надо поддержать и научные исследования по разработке новых лекарственных препаратов», – считает Покровский.

Так, по его словам, в Центральном институте эпидемиологии Роспортебнадзора разрабатывается генно-терапевтический препарат с принципиально новым подходом, который лечит не методом химического убивания вируса, а при помощи модификации его генома.

«Это перспективное направление, и при хорошей финансовой поддержке мы могли бы даже обогнать Запад на этом направлении», – заключил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

gmpnews