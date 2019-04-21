Lonza столкнулась с нехваткой сырья и перебоями поставок после взрыва завода в Китае Эксперт призвал принять меры для быстрого продвижения и регистрации дженериков » Определены лексредства, попавшие в перечень продукции для целей реализации господдержки Утвержден перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.03.2019 № 1021 зарегистрирован Минюстом 19.04.2019 № 54454 и опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Согласно опубликованной информации, к промышленной продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, относится и промышленная продукция химической и фармацевтической отраслей, соответствующая следующим кодам единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС): 3507 Ферменты; ферментные препараты

Ферменты; ферментные препараты 2936 Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе

Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе 2937 Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их природные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов

Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их природные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов 2941 Антибиотики

Антибиотики 3001 Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли Из 3002 20 000, из 3002 30 000 0, из 3002 90 300 0 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов и аналогичные продукты

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов и аналогичные продукты 3003 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи 3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм ( включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм ( включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи Из 3005 90 310 0 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии К работам и услугам, для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, относятся работы и услуги, соответствующие следующим кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2): 20 Производство химических веществ и химических продуктов

Производство химических веществ и химических продуктов 21.10 Производство фармацевтических субстанций

Производство фармацевтических субстанций 21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мидецинских целях

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мидецинских целях 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии gmpnews