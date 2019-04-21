Lonza столкнулась с нехваткой сырья и перебоями поставок после взрыва завода в Китае

Взрыв на химическом заводе в Китае, в результате которого погибли 62 человека, не только выявил слабые места в надзоре в сфере безопасности в Китае, но и недостатки в глобальной цепочке поставок ингредиентов. Так, усилились перебои с поставками для швейцарского производителя фармацевтической и химической продукции Lonza.

Оценивая результаты первого квартала, в которых практически отсутствовали финансовые показатели, новый генеральный директор Lonza Марк Фанк заявил, что бизнес компании в сфере CDMO успешно развивается благодаря биологическим проектам. Перебои, вызванные взрывом в Китае, однако, стали причиной значительных проблем специализированного бизнеса компании.

По словам Фанка, все предприятия Lonza, производящие ингредиенты, столкнулись с «нехваткой сырья и перебоями в цепочке поставок» из-за усилий Китая по ликвидации химического загрязнения в стране, а также из-за «крупного взрыва химического завода в Китае». Он также подчеркнул, что компания принимает дополнительные меры по сокращению «темпов роста затрат» для решения данных проблем.

Марк Фанк, который руководит фармацевтическим и биотехнологическим бизнесом компании, был назначен генеральным директором Lonza Group в январе после того, как Ричард Ридингер неожиданно ушел в отставку.

Несмотря на сбои поставок, Фанк отметил, что фармацевтический бизнес Lonza поможет компании достичь хороших результатов по итогам года. Ранее был представлен финансовый прогноз на 2019 год, согласно которому рост продаж составит до 10%, а уровень рентабельности достигнет высокого уровня. В среднесрочной перспективе объем продаж ожидается в размере 7,1 млрд швейцарских франков (7 млрд долларов).

Агентство Рейтер сообщает, что взрыв, о котором упоминал Фанк, произошел 21 марта в городе Яньчэн в Китае. Рейтер указывает на одну из проблем, стоящих перед Китаем, она касается местной гигантской отрасли поставок химикатов и ингредиентов. Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщало, что на предприятии Qilu Tianhe Huishi Pharmaceutical Co. в восточной провинции Шаньдун произошел пожар, в результате которого погибли 10 рабочих. 12 спасателей также пострадали в результате нового пожара, который возник при ликвидации последствий данного инцидента.

ИСТОЧНИК: FIERCEPHARMA.COM

gmpnews