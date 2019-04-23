Компания НИКАМЕД награждена «Платиновой Унцией» «За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли России»

18 апреля 2019 г. на торжественной церемонии XIX Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция» компания НИКАМЕД была удостоена награды «За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ».

Почетный диплом победителя и награду – статуэтку «Платиновая Унция» генеральному директору компании НИКАМЕД Сергею Шаитову вручил Виктор Дмитриев – генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП).

«Все знают, как трудно завоевать существующий рынок, но еще труднее создать рынок с нуля и компании НИКАМЕД это удалось», – отметил Виктор Дмитриев.

Ежегодно оргкомитет конкурса тщательно изучает новые смежные рынки и тренды, чтобы отметить особые заслуги компаний и брендов. Это первый случай за всю историю престижного конкурса, когда награждают компанию – лидера ортопедического рынка.

ХIX ежегодный конкурс «Платиновая унция» состоял из шести номинаций и 13 подноминаций. Номинанты и победители определились по итогам голосования жюри конкурса, в которое вошли представители научного сообщества, руководители фармацевтических компаний, маркетологи, а также редакторы медицинских и фармацевтических СМИ. Контроль над соответствием процедуры голосования осуществляла одна из крупнейших в мире международных аудиторских компаний EY (Ernst & Young).

Источник: НИКАМЕД

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