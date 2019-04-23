ГК «Биотэк» одержала победу в престижном конкурсе «Платиновая унция»

Группа компаний «Биотэк» стала лауреатом Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд «Ренессанс»)».
На сегодняшний день под брендом инновационных нутрицевтических препаратов «Ренессанс» производятся продукты: «Мать и Дитя», «Сонатон», «Оптимаг», «Антипрост», «Ренессанс.Иммун», «Женское Долголетие 55+» и «Мужское Долголетие 60+».
В ближайшее время ожидается выпуск новых препаратов различных нозологий.
«Платиновая унция» является самой престижной в России фармацевтической наградой. Это открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли, победители которого определяются голосованием крупнейших экспертов под контролем аудиторских компаний.
БАД, не является лекарственным средством.
Источник: ГК «Биотэк»