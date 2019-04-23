Torrent Pharma массово отзывает losartan в США и Пуэрто-Рико Компания НИКАМЕД награждена «Платиновой Унцией» «За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли России» » ГК «Биотэк» одержала победу в престижном конкурсе «Платиновая унция» Группа компаний «Биотэк» стала лауреатом Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд «Ренессанс»)». На сегодняшний день под брендом инновационных нутрицевтических препаратов «Ренессанс» производятся продукты: «Мать и Дитя», «Сонатон», «Оптимаг», «Антипрост», «Ренессанс.Иммун», «Женское Долголетие 55+» и «Мужское Долголетие 60+». В ближайшее время ожидается выпуск новых препаратов различных нозологий. «Платиновая унция» является самой престижной в России фармацевтической наградой. Это открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли, победители которого определяются голосованием крупнейших экспертов под контролем аудиторских компаний. БАД, не является лекарственным средством. Источник: ГК «Биотэк» pharmvestnik