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ГК «Биотэк» одержала победу в престижном конкурсе «Платиновая унция»

Группа компаний «Биотэк» стала лауреатом Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (бренд «Ренессанс»)».

На сегодняшний день под брендом инновационных нутрицевтических препаратов «Ренессанс» производятся продукты: «Мать и Дитя», «Сонатон», «Оптимаг», «Антипрост», «Ренессанс.Иммун», «Женское Долголетие 55+» и «Мужское Долголетие 60+».

В ближайшее время ожидается выпуск новых препаратов различных нозологий.

«Платиновая унция» является самой престижной в России фармацевтической наградой. Это открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли, победители которого определяются голосованием крупнейших экспертов под контролем аудиторских компаний.

БАД, не является лекарственным средством.

Источник: ГК «Биотэк»

pharmvestnik

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Апрель 22, 2019 | Просмотров: 92