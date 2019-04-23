Torrent Pharma массово отзывает losartan в США и Пуэрто-Рико

Индийская фармацевтическая компания Torrent Pharmaceuticals («Торрент Фармасьютикалз») добровольно отзывает сотни тысяч флаконов с препаратом losartan в таблетках из продажи в США и Пуэрто-Рико, сообщает The Economic Times.

Причина подобного шага — нарушение стандартов GMP.

В частности, Torrent отзывает 133192 флакона с losartan , произведенных на предприятии в г. Мехсана. Кроме того, отзыву подлежит большое количество флаконов с комбинированным препаратом losartan/hydrochlorothiazide.

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Илья Дугин

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