Демоверсия Track&Trace от R&D Центр 1 EN доступна всем игрокам фармрынка

Компания – разработчик ПО и оборудования для маркировки 1 EN (входит в Original Group) работает с глубоким погружением в бизнес-процессы фарм-партнеров.

Экспертиза и бэкграунд команды (ведущие роли в IT, R&D, фармацевтических и fmcg компаниях) позволяют не только инициировать, но и управлять необходимыми изменениями. Большинство участников фармсообщества уже признают, что внедрение Track&Trace системы – процесс гораздо более масштабный, чем просто поставка оборудования и ПО, ПНР и работы по валидации и обучению персонала. Для выполнения требований регуляторов требуется пересмотреть в буквальном смысле каждый из бизнес-процессов на производстве, складе, бухгалтерии, вспомогательных службах и во взаимодействии с контрагентами.

В первом полугодии 2019 г. выросла популярность TTS DEMO от 1 EN. И связано это прежде всего с многочисленными неудачными попытками запуска международных систем Track & Trace в промышленную эксплуатацию.

Экспертная услуга TTS DEMO включает в себя все опции тестирования, и по сути является главным инструментом управления рисками при внедрении решений по сериализиции и агрегации.

Что включает DEMO?

Это бесплатная экспертиза выбранного решения с указанием требуемых корректировок в составе закупки и договорах. Возможно, без смены поставщика.

Это развернутая консультация специалистов предприятия по результатам полноценных внедрений Track&Trace систем в российских и иностранных фармхолдингах.

Это предоставление в тестовую эксплуатацию одной производственной (сериализация + агрегация) и одной складской линии (Warehouse).

Это полноценный доступ к ядру системы и действующий софт уровней L1-L4 на две недели. К слову, информационная система 1EN.TTS содержит 1 083 операции, которые могут произойти при реализации протоколов обмена с ERP системой предприятия и ИС «Честный знак».

Источник: Original Group

pharmvestnik