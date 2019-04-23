ЦВ «Протек» признан лучшим дистрибьютором по итогам конкурса «Платиновая унция 2018»

Компания Центр внедрения «Протек» (ГК «Протек») стала победителем XIX конкурса «Платиновая унция» в номинации «Компания года» среди дистрибьюторов лекарственных средств. Церемония награждения прошла 18 апреля в банкетном зале «Европейский» (Москва).

Диплом победителя и награда – платиновая унция – были вручены генеральному директору ЦВ «Протек» Дмитрию Погребинскому.

«Конкурс «Платиновая унция» – а в этом году он проводится девятнадцатый раз – всегда был для нас одним из значимых событий фармацевтической отрасли. И каждый раз мы немного волнуемся, ожидая оглашения списка победителей, и испытываем чувство гордости за свою команду, поднимаясь на сцену за наградой. По итогам 2018 г. ЦВ «Протек» вновь признан экспертами и представителями фармацевтического рынка лучшим дистрибьютором, и я хочу выразить большую признательность участникам голосования за оказанное доверие», – отметил Дмитрий Погребинский.

За время существования премии ЦВ «Протек» десять раз становился победителем конкурса «Платиновая унция» среди компаний-дистрибьюторов.

ХIX ежегодный конкурс «Платиновая унция» состоял из шести номинаций и 13 подноминаций. В состав его оргкомитета вошли представители Института развития общественного здравоохранения, газеты «Фармацевтический вестник», аналитических компаний IQVIA, DSM Group, Ipsos Healthcare, AlphaRM.

Источник: ЦВ «Протек»

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