Трем индийским компаниям временно запрещено производить и продавать препарат linagliptin

Суд по коммерческим делам Индии временно запретил компаниям Cadila Healthcare («Кадила Хелскер»), Maan Pharmaceutical («Маан Фармасьютикал») и West Coast Pharmaceutical Works («Уэст Коуст Фармасьютикал Уоркс») производить и продавать противодиабетическое средство linagliptin, сообщает The Economic Times.
Компаниям запрещено производить аналоги препарата или других продуктов, защищенных патентом немецкой компании Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»), полученным в 2009–2010 гг.
Как отметили в немецкой компании, ее патент на linagliptin действителен еще в течение трех лет.
По словам представителя суда, Boehringer Ingelheim должным образом зарегистрировала linagliptin и комбинированный препарат с фиксированной дозировкой linagliptin/ metformin в таблетках.
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Илья Дугин
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