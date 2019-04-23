Трем индийским компаниям временно запрещено производить и продавать препарат linagliptin

Суд по коммерческим делам Индии временно запретил компаниям Cadila Healthcare («Кадила Хелскер»), Maan Pharmaceutical («Маан Фармасьютикал») и West Coast Pharmaceutical Works («Уэст Коуст Фармасьютикал Уоркс») производить и продавать противодиабетическое средство linagliptin, сообщает The Economic Times.

Компаниям запрещено производить аналоги препарата или других продуктов, защищенных патентом немецкой компании Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»), полученным в 2009–2010 гг.

Как отметили в немецкой компании, ее патент на linagliptin действителен еще в течение трех лет.

По словам представителя суда, Boehringer Ingelheim должным образом зарегистрировала linagliptin и комбинированный препарат с фиксированной дозировкой linagliptin/ metformin в таблетках.

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Илья Дугин

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