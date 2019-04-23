Почетным донорам хотят предоставить право покупать лекарства за полцены

Группа депутатов 19 апреля внесла в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», которым предлагается предоставить лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», право заменять ежегодную денежную выплату на комплекс мер социальной поддержки.

Почетным донорам предлагается предоставить право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, а также льготное приобретение лекарств по рецептам государственных или муниципальных учреждений здравоохранения (со скидкой в размере 50% их стоимости).

В соответствии с ранее действовавшим законом от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», указанные льготы были заменены ежегодной денежной выплатой с 2004 г. (в процессе так называемой монетизации льгот).

«Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» в своих многочисленных обращениях указывают, что получение указанных выше льгот в натуральной форме гораздо более актуально для настоящего времени с учетом сложной социально-экономической ситуации и значительно больше будет способствовать повышению привлекательности донорского движения», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики документа считают, что этот законопроект повышает статус почетного донора, формирует у населения положительное отношение к донорству, что в дальнейшем приведет к увеличению числа доноров, регулярно сдающих кровь.

Фото: ru.depositphotos.com

Елена Сидорова

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