Татьяна Семенова назначена замминистра здравоохранения РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра здравоохранения РФ – им стала директор Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ Татьяна Семенова. Подробно о функционале нового замминистра не сообщается.

Татьяна Семенова в 1995 году окончила с отличием Российский государственный медицинский университет (сегодня – РНИМУ) им. Н.И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». С 1995 года по 1997 год обучалась в клинической ординатуре РГМУ на кафедре общей хирургии лечебного факультета. С 1997 года по 2000 год – в очной аспирантуре на кафедре общей хирургии РГМУ.

В 2000 году Семеновой присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. В 2007 году – высшая квалификационная категория врача-хирурга.

С 1999 года по 2011 год Татьяна Семенова трудилась хирургом в отделении гнойно-септической хирургии ГКБ № 13 Москвы в составе бригады по оказанию экстренной медицинской помощи. В Минздраве РФ работает с марта 2011 года в должности директора Департамента медицинского образования и кадровой политики.

В 2012 году, после разделения Минздравсоцразвития на два отдельных ведомства, у министра здравоохранения сохранились пять заместителей. В мае 2013 года Правительство РФ своим постановлением учредило в ряду замминистров шестую позицию, которая оставалась вакантной до марта 2018 года, пока на эту должность не был назначен Олег Салагай, до этого исполнявший функции пресс-секретаря министра Вероники Скворцовой.

В августе 2018 года Медведев расширил число заместителей министра здравоохранения до семи, и в течение полугода добавившаяся должность оставалась вакантной. В январе 2019 года седьмым заместителем Скворцовой стала директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ Елена Бойко, которая займется созданием «цифрового контура» в здравоохранении.

В марте 2019 года Дмитрий Медведев увеличил число заместителей министра здравоохранения до восьми.

Таким образом, на сегодняшний день Веронике Скворцовой помогают первый заместитель министра Татьяна Яковлева, статс-секретарь Дмитрий Костенников, заместители Евгений Камкин, Сергей Краевой, Наталья Хорова, Олег Салагай, Елена Бойко и Татьяна Смирнова.

Источник: Правительство РФ

vademec