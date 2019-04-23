Основной владелец «Планеты здоровья» Александр Броварец открывает кафе

Кафе Happy откроется 24 апреля в Перми на Комсомольском проспекте. Равноправным партнером основного владельца аптечной сети «Планета здоровья» Александра Броварца по этому проекту стал экс-министр культуры Пермского края Олег Ощепков.

Кафе Happy откроется 24 апреля, сообщил Vademecum представитель «Планеты здоровья». По его словам, это единственный ресторанный проект Александра Броварца.

В ноябре 2018 года Броварец стал соучредителем ООО «Хеппифуд», специализирующегося на ресторанном бизнесе и доставке продуктов питания. В компании ему принадлежит 50%, еще столько же – у Нины Ивановой. «Хеппифуд» возглавляет Анастасия Устинова, которая руководит также ООО «Слоуфуд», управляющим кафе «Улитка» в Перми.

«Улитка» – один из ресторанных проектов Олега Ощепкова, с 2006 по 2008 год занимавшего должность министра культуры Пермского края. Сейчас, по данным местных СМИ, он управляет в Перми кафе «Маркс», гриль-баром «Вехотка».

Ощепков подтвердил пермскому порталу «Текст» партнерство с Александром Броварцом в кафе Happy. По словам экс-министра, это будет «городское кафе на каждый день», меню которого основано на европейско-азиатской кухне.

Александр Броварец – основной владелец сети аптек «Планета здоровья», занимающей с выручкой 38,4 млрд рублей 5-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года.

В ресторанный бизнес инвестируют и основатели компании МРФК, управляющей сетью аптек под брендами A.v.e. и «120/80» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, выходцы из «36,6» Иван Саганелидзе, Владимир Кинцурашвили, Аркадий Зятковский и Марина Миклина. МРФК набирает сотрудников в сеть «Zю кафе» – проект обанкротившегося ресторатора Ильи Лихтенфельда. На МРФК также зарегистрированы домены других ресторанов, в которых участвовал Лихтенфельд, – итальянских Spettacolo и «Граци Рагацци» в Москве и Paprika в Домодедово.

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