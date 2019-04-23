Novartis снизил цену на препарат для лечения рака молочной железы на 45%

Группа компаний «Новартис» объявила о снижении цены на 45% на препарат для лечения женщин с HR+/HER2- распространенным или метастатическим раком молочной железы — Рисарг®. В конце 2018 года лекарственное средство было включено в льготный список препаратов ЖНЛВП по решению Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сегодня рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин в России. Только в 2017 году было обнаружено более 70 000 новых случаев заболевания, что на 2,9% больше, чем годом ранее. При этом 30% пациентов уже при первичной диагностике имеют местно-распространенный или метастатический опухолевый процесс.

63% всех выявленных случаев рака молочной железы (~ 44 тыс. человек в России) относятся к подтипу HR+/HER2-. Не столь давно стандартом лечения пациенток с таким подтипом опухоли считалась эндокринная терапия ингибиторами ароматазы или антагонистами рецепторов эстрогена. Однако со временем у пациенток развивается резистентность к гормонотерапии, что в итоге приводит к прогрессированию заболевания.

В начале 2018 года Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило препарат компании «Новартис» для лечения метастатического рака молочной железы у женщин, с 2019 года выпускающийся под торговой маркой Рисарг® (рибоциклиб). Чтобы препарат был доступен как можно большему количеству пациентов компания приняла решение снизить закупочную цену на 45%. По сниженной цене препарат вошел в перечень лекарственных средств ЖНЛВП наряду с другими 10 препаратами компании.

«До 2024 года перед страной стоит серьезная задача – снизить смертность от онкологических заболеваний на 6%. Одним из важнейших путей к достижению этой цели, если не самым важным, является повышение доступности препаратов для наших пациентов. Руководствуясь собственными Обязательствами перед пациентами и лицами, осуществляющими за ними уход, «Новартис» работает над тем, чтобы дать каждому онкологическому пациенту шанс получить самое эффективное лечение, которое современная медицина может предложить сегодня, — говорит Наталья Колерова, генеральный директор департамента онкологических препаратов компании в России, — Разработка ингибитора СDK 4/6 — одно из ключевых достижений XXI века, ставшее катализатором создания целого класса новых препаратов, в том числе и рибоциклиба. Именно поэтому снижение цены на препарат Рисарг® (рибоциклиб) почти в 2 раза – это важнейшее событие для нашей компании и пациентов»

Рибоциклиб стал эффективной альтернативой существующим методам терапии, показав позитивные результаты в рамках ряда глобальных клинических исследований. У 70% пациентов, принимавших участие в регистрационном исследовании MONALEESA-3 и получавших комбинацию препарата и фулвестранта в качестве начальной терапии, сохранялось стабильное состояние без прогрессирования при среднем периоде наблюдения 16,5 месяцев.

Благодаря результатам исследования MONALEESA-7 показания Рисарг были расширены. Это единственное глобальное регистрационное исследование III фазы, в котором изучается эффективность и безопасность ингибитора CDK4/6 в сочетании с ингибиторами ароматазы плюс гозерелин у женщин в пременопаузе с HR+/HER2- распространенным раком молочной железы, ранее не получавших эндокринную терапию. Результаты исследования эффективности терапии на примере группы из 495 пациенток с таким подтипом РМЖ, показали, что терапия препаратом в комбинации с ингибиторами ароматазы и гозарелином помогла добиться почти двукратного увеличения медианы выживаемости без прогрессирования заболевания по сравнению с результатами в случае терапии ингибиторами ароматазы с гозерелином.

В прошлом году в России стартовало международное открытое исследование расширенного доступа COMPLEEMENT-1, которое позволило специалистам здравоохранения на деле оценить безопасность и эффективность препарата. В рамках COMPLEEMENT-1 врачи из 19 медицинских учреждений по всей России получили возможность использовать препарат в реальной клинической практике. В исследовании приняли участие более 3000 человек во всем мире, среди которых 129 – из России.

gmpnews