Фармкомпании отдают приоритет инвесторам перед R&D

Принятие Закона о сокращении налогов и создании новых рабочих мест в 2017 г. стало настоящим праздником для работающих в США фармацевтических компаний, говорится в отчете американского подразделения международной некоммерческой организации Oxfam.

Они клятвенно пообещали, что сэкономленные средства пойдут на развитие научно-исследовательской деятельности, снижение цен на лекарства и привлечение новых сотрудников. На самом деле ничего подобного не произошло.

Четыре столпа американской фармы – Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Merck & Co. («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), Pfizer («Пфайзер») и Abbott («Эбботт») в 2018 г. в общей сложности сэкономили порядка 7 млрд долл. за счет налоговой реформы, предусматривающей, среди прочего, сокращение ставки корпоративного налога с 35% до 21%. Этих средств хватило бы на охват медицинским страхованием более двух третей юных американцев, не имеющих страховки. Однако вместо того, чтобы выполнить обещания, компании пустили эти деньги на увеличение выплат инвесторам, в т. ч. за счет обратного выкупа акций и роста дивидендов.

«Несмотря на обещания вернуть в США средства с зарубежных счетов и создать новые рабочие места, фармкомпании до сих пор уклоняются от налогообложения, устанавливают заоблачные цены на свою продукцию и продолжают увеличивать выплаты инвесторам вместо того, чтобы развивать R&D», – заявил вице-президент по политике Oxfam America Пол О’Брайен. По его словам, американские компании в 2018 г. заплатили налогов на 92 млрд долл. меньше, чем в 2017 г.

Крупнейшим бенефициаром налоговой реформы стала компания Johnson & Johnson, сэкономившая в 2018 г. за счет послаблений 2,48 млрд долл., что эквивалентно примерно 13% ее прибыли.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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