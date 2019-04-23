Назначен новый генеральный директор компании «ЭГИС-РУС»

ООО «ЭГИС-РУС» (российское дочернее предприятие ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия), информирует о назначении д-ра Кшиштофа Скупа (Krzysztof Skup) на должность генерального директора компании с апреля 2019 г. Ранее д-р Скуп занимал должность генерального директора компании «ЭГИС-Польша» с 2007 г.

Кшиштоф Скуп начал свою профессиональную карьеру в фармацевтической отрасли более 30 лет назад. Он занимал различные должности в таких международных компаниях, как Pfizer, Glaxo Wellcome, Rhone-Poulenc Rorer, Aventis Pharma. Опыт в управлении бизнесом и глубокие знания в сфере международного маркетинга и продаж позволили д-ру Скупу зарекомендовать себя высокоэффективным топ-менеджером и на протяжении последних 12 лет успешно руководить одним из ключевых экспортных рынков «ЭГИС» в Польше.

Кшиштоф Скуп окончил фармацевтический факультет в Варшавском медицинском университете по специальности «Технология фармацевтического производства», доктор фармацевтических наук, имеет степень MBA (Европейский Университет, Монтрё, Швейцария).

Кшиштоф Скуп сменил Тамаша Эндреньи, который руководил компанией «ЭГИС-РУС» с 2016 г. и принял решение продолжить свою карьеру за пределами компании.

Елена Григорьева

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