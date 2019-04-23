Началось активное подключение аптек к системе маркировки

Центр развития перспективных технологий, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживания Честный ЗНАК, фиксирует среднемесячный рост подключений аптек к системе Честный ЗНАК на уровне 33%.

Если еще в октябре мы видели 200-220 новых регистраций аптек в системе, то начиная с ноября фиксируем более 300 регистраций в месяц. Если говорить о местах выбытия лекарств по программе высокозатратных нозологий, то в системе пока не зарегистрировалось всего 1,4% точек.

ЦРПТ полностью готов к подключению всех участников оборота и мест выбытия, работающих с препаратами по программе высокозатратных нозологий до 1 октября 2019 г., а всех аптек до 1 января 2020 г. Для этого выделены технические мощности, обеспечена необходимая безопасность.

Источник: ЦРПТ

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