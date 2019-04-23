Определены лидеры по количеству клинических исследований

Компания Synergy Research Group представила ежегодный аналитический отчет, посвященный рынку клинических исследований (КИ) в России за 2018 г.

При составлении рейтинга «TOP10» среди иностранных и отечественных фармацевтических производителей-спонсоров клинических исследований оценка компаний проводилась по двум показателям: количество полученных разрешений Минздрава РФ на проведение новых КИ и количество пациентов, принимающих в них участие.

Среди иностранных спонсоров во главе списка – транснациональная фармацевтическая корпорация Novartis с 35 исследованиями и 2050 пациентами. Вторую строчку рейтинга занимает швейцарская компания Hoffman-La Roche, инициировавшая 21 исследование с участием 1397 пациентов. За ними следуют компании Janssen и Pfizer, организовавшие по 15 новых исследований с участием соответственно 1714 и 662 пациентов.

Пальма первенства «TOP10» за 2018 г. среди отечественных производителей-спонсоров клинических исследований принадлежит АО «НПО «Микроген» с 12 клиническими исследованиями и 863 пациентами. Далее следуют ЗАО «Биокад» с 8 исследованиями и 989 пациентами и АО «Валента Фарм» с 7 исследованиями и 815 пациентами.

На 4-м месте ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», организовавшее пять клинических исследований и опередившее всех российских и многих зарубежных участников рейтинга по количеству участвующих пациентов – 1462 человека.

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