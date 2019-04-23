Eli Lilly продает права на два антибиотика и предприятие в Китае

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly («Эли Лилли») объявила о продаже прав на два антибиотика Ceclor (cefaclor) и (vancomycin), а также производственное предприятие в г. Сучжоу (Китай) китайской фармкомпании Eddingpharm («Эддингфарм») за 375 млн долл., сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, Eli Lilly получит единовременный платеж в размере 75 млн долл. и еще 300 млн долл. после завершения сделки, которое намечено на конец 2019 – начало 2020 года.

Как отметили в Eli Lilly, все сотрудники предприятия получат предложение остаться на своих рабочих местах.

В 2016 г. Eli Lilly предоставила Eddingpharm эксклюзивные права на продвижение и продажу Ceclor и Vancocin в Китае.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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