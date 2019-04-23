FDA одобрен первый генерик налоксона в форме назального спрея

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрен первый генерик назального спрея налоксона гидрохлорида компании Teva Pharmaceuticals USA Inc. (оригинальный препарат — Наркан) Это жизненно необходимое лекарственное средство, которое может остановить или обратить вспять последствия передозировки опиоидов. Препарат предназначен для использования людьми без медицинской подготовки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (USA CDC), почти 400 000 человек умерли от передозировки опиоидов в период с 1999 по 2017 год, и в среднем более 130 американцев ежедневно умирают от передозировок опиоидами (фентанил, оксикодон, гидрокодон и морфин и другие, в том числе нелегальные наркотики). Назальный спрей налоксона противодействует эффектам передозировки опиоидов (затруднение дыхания и потеря сознания) и может использоваться у детей и взрослых. Тем не менее, важно отметить, что он не заменяет немедленную медицинскую помощь, и лицо, применяющее спрей, должно немедленно обратиться за медицинской помощью от имени пациента.

Назальный спрей Naloxone распыляют в один носовой ход при положении пациента лежа на спине, и при необходимости введение можно повторить. У пациентов с опиоидной зависимостью введение налоксона может привести к синдрому отмены опиоидов, для которого характерны боль в теле, диарея, учащенное сердцебиение (тахикардия), лихорадка, тошнота, раздражительность, слабость и повышение артериального давления.

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