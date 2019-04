FDA: вакцины являются одними из самых эффективных средств предотвращения заболеваний Эксперт: негативные последствия патентного кризиса в фарме уже начались » Индийские фармкомпании бросают вызов транснациональным корпорациям в области вакцин В настоящее время на индийском рынке доминируют такие игроки, как GlaxoSmithKline Pharma и Pfizer. Дуополия местного рынка вакцин против пневмонии вскоре может быть преодолена, так как местные игроки, такие как Aurobindo Pharma, Cadila Healthcare (Zydus Cadila) и Serum Institute, разрабатывают собственные вакцины. В Индии была зафиксирована наивысшая детская смертность в мире от пневмонии. В 2016 году число погибших от пневмонии детей в возрасте до пяти лет составило 158 176 человек, говорится в Отчете о ситуации в сфере пневмонии и диареи (Pneumonia and Diarrhoea Progress Report), опубликованном в конце 2018 года Международным центром доступа к вакцинам (International Vaccine Access Centre – IVAC) при Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Lupin продает вакцину против пневмонии наряду с другим транснациональным игроком MSD. Львиная доля рынка, однако, принадлежит GSK и Pfizer, свидетельствуют данные исследовательской фирмы AIOCD AWACS. Вакцина Synflorix компании GSK контролирует 56,74% рынка, в то время как Prevnar 13 от Pfizer – 27,3%, а Prevnar 7 – 12,85%. «Безусловно, это дуополия транснациональных корпораций, которые занимают около 97% рынка. Выход новых игроков определенно изменит ситуацию. Однако это займет определенное время», — подчеркнул аналитик компании со штаб-квартирой в Мумбаи. Aurobindo Pharma практически завершила первую фазу клинических испытаний пневмококковой конъюгатной вакцины (PCV), которая защитит от 15 типов бактерий, вызывающих пневмонию. Aurobindo планирует завершить испытания второго этапа в этом году и представить результаты Генеральному инспектору по медпрепаратам Индии к середине 2020 года. Источники указывают, что компания намерен участвовать в гостендере на закупку вакцины в 2021 году. PCV Cadila Healthcare также находится на этапе II разработок вакцины, сообщил источник. Serum Institute of India, в свою очередь, сотрудничает с некоммерческим медицинским агентством PATH в рамках разработки 10-валентного PCV, уделяя особое внимание серотипам, распространенным среди 70,4% заболевшего пневмонией населения (Азия, Африка, Латинская Америка, Индия). «В настоящее время правительство Индии закупает PCV у компании Pfizer, которая импортирует вакцину. Gavi, вакцинный альянс, оказывает и будет оказывать поддержку индийской программе иммунизации, но только до 2021 года. После этого правительству придется закупать ее за счет собственных средств и, таким образом, искать более дешевые варианты аналогичной вакцины. Выход индийских игроков расширяет имеющиеся возможности», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Aurobindo попытается проникнуть на рынки Gavi, но для этого фирме понадобится трехлетний опыт работы в рамках национальной программы иммунизации. Aurobindo планирует начать поставки с 2021 года. Prevnar 13 был введен в индийскую государственную программу иммунизации в 2017 году и направлен на защиту более 20 миллионов детей. Химачал-Прадеш, Бихар, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Мадхья-Прадеш были первыми штатами, которые получили вакцину. Prevnar13 также имеет индийский патент. «Каждая доза PCV 13 требует двух с половиной лет производства из 400 различных видов сырья, 580 этапов производства и 678 испытаний качества. Мы рады, что после тщательной оценки компетентными органами, срок действия патента Prevenar 13 был признан Патентным ведомством Индии», — сказал представитель Pfizer, добавив, что компания приветствует инновации в области PCV, поскольку это поможет удовлетворить потребности общественного здравоохранения и защитить больше детей от этой болезни. Говоря о выходе новых игроков на рынок, что, как ожидается, приведет к снижению цен, представитель Pfizer India заявил: «Вышедшая на рынок Индии в 2006 году пневмококковая конъюгатная вакцина Pfizer была введена более 8 миллионов раз, чтобы помочь защитить более 2,5 миллионов детей в стране. Хотя в последнее десятилетие вакцина была модернизирована и теперь включает 13 серотипов, которые охватывают 78,4% серотипов пневмококковой инфекции, обнаруженных в Индии, цена на PCV 13 осталась такой же, как и у PCV7 в 2006 году». «Поскольку все больше штатов добавляют PCV в свой список иммунизации, ожидается, что частный рынок будет сокращаться и дальше», — сказал источник в отрасли. Данные также подтверждают эти заявления. ИСТОЧНИК: BUSINESS-STANDARD.COM gmpnews