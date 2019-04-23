FDA: вакцины являются одними из самых эффективных средств предотвращения заболеваний

Питер Маркс, доктор медицинских наук, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA выступил с заявлением о безопасности и эффективности вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR).

FDA – ведомство, которое всегда стремится использовать лучшие и проверенные научные данные для улучшения жизни людей и защиты их здоровья. Мы глубоко обеспокоены тем, что в Соединенных Штатах вновь фиксируются случаи заболеваний такими болезнями, как корь или эпидемический паротит, которые угрожают благополучию нашего общества. Всемирная организация здравоохранения недавно назвала нерешительность в вопросе применения вакцин одной из 10 основных угроз здоровью населения нашей планеты. Сегодня, в период множественных вспышек кори и накануне Национальной недели иммунизации детей, мы хотим подчеркнуть нашу неизменную уверенность в безопасности и эффективности вакцин, которые очень успешны в предотвращении – а в некоторых случаях и в практической ликвидации — болезней, которые можно предотвратить.

Вакцина MMR была одобрена в Соединенных Штатах около 50 лет назад для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи. В результате ее использования в США были полностью искоренены корь и краснуха, а количество случаев эпидемического паротита уменьшилось почти на 99%. Однако мы наблюдаем рост числа вспышек кори в различных уголках страны, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне, Калифорнии и Мичигане.

Корью, которая считается ликвидированной в США с 2000 года, заболевают в других регионах мира, где вакцина недоступна, в том числе в странах Европы, Азии, островов Тихого океана и Африки. Невакцинированные жители США могут быть подвержены кори в период пребывания за рубежом и могут перенести болезнь обратно в США и стать ее распространителем. Во всем мире около 20 млн человек заболевают корью каждый год. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), были также зарегистрированы вспышки эпидемического паротита. Приоритетной задачей общественного здравоохранения является мониторинг этих заболеваний и повышение осведомленности о важности своевременной иммунизации, особенно в связи с тем, что вспышки в нашей стране распространяются среди непривитого населения.

Мы продолжаем утверждать, что подавляющее число научных исследований показывает, что вакцины являются одними из самых эффективных и безопасных средств, как для предотвращения заболеваний отдельных граждан, так и для защиты здоровья всего населения.

Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи не только защищает нас и наших детей, она защищает людей, которые не могут быть вакцинированы, включая детей с ослабленной иммунной системой из-за различных болезней и в период лечения, например, от рака.

Мы осознаем всю ответственность за обеспечение безопасности и эффективности вакцин и старательно работаем над тем, чтобы оценить безопасность и эффективность всех лицензированных вакцин для их предполагаемого использования. Вакцина MMR очень эффективна в области защиты людей от кори, эпидемического паротита и краснухи. Она также предотвращает осложнения, вызванные этими заболеваниями. И у нас есть почти 50-летний опыт и доказательства, подтверждающие этот факт. Фактически, согласно CDC, две дозы вакцины MMR, начиная с 12-месячного возраста (рекомендуемый режим дозирования), эффективны против кори на 97%, на 88% против эпидемического паротита и на 97% против краснухи.

FDA продолжит внимательно следить за вспышками заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, вместе с нашими федеральными партнерами в CDC и Министерстве здравоохранения и социальных служб, и готово предоставить любую новую информацию о безопасности или эффективности вакцин для населения.

gmpnews