Акинетон возвращается на российский рынок, но уже по сниженной цене

Наделавшая много шума история с исчезновением препарата Акинетон (бипереден) с российского рынка, подошла к своему логическому завершению. Компания «Десма ГмбХ» наконец выполнила требование действующего законодательства и перерегистрировала цену на препарат, сниженную до уровня минимальных цен в референтных странах.

Теперь цена производителя для российских пациентов на Акинетон раствор 5 мг/мл, 1 мл, ампулы 5 шт. составит не более 167,98 рублей (против 611,83 рублей, зарегистрированных ранее), а на Акинетон таблетки 2 мг, 20 шт., блистер 5 шт. — 223,46 рублей (ранее 423,41 рубля).

Напомним, ранее ФАС России отменила принятые в 2010 году решения ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен на лекарственный препарат немецкого производителя «Десма ГмбХ», так как во время регистрации компания представила недостоверные сведения, а именно, отсутствовала информация о ценах на препарат в референтных странах. Причём отпускные цены в этих странах были значительно ниже заявленных для регистрации в Российской Федерации. В связи с этим на территории России были зарегистрированы необоснованно высокие цены.

ФАС России обратилась в «Десма ГмбХ» с требованием снизить цены. Однако вместо того, чтобы снизить завышенные в разы цены и обеспечить бесперебойный доступ пациентов к препарату, компания предпочла идти путём судов. Суды четырёх инстанций, в том числе Верховный Суд РФ, подтвердили законность и обоснованность действий ФАС России.

«Ситуация с препаратом «Акинетон» наглядно демонстрирует, что та истерия, которая в последнее время нагнеталась участниками рынка в СМИ вокруг перерегистрации цен на препараты, была безосновательной. В частности, то, что компания согласилась снизить цены до разрешённого уровня, не только говорит о заинтересованности производителя в российском рынке, но и подтверждает факт того, что компаниям есть куда снижать цены. Ещё раз повторюсь, что наши пациенты должны иметь возможность получать препараты по ценам не дороже, чем эти лекарства продаются в европейских странах», — говорит Андрей Цариковский, заместитель руководителя ФАС России.

fas.gov