В Оренбургской области на лекарства для льготников потратили вдвое больше норматива

По итогам первого квартала этого года средняя сумма расходов на лекарственное обеспечение одного льготника федерального регистра в Оренбургской составила 4,3 тыс. руб. Это в 1,8 раза превышает норматив (2,4 тыс. руб. за 3 месяца). Всего на лекарственную помощь амбулаторным больным потрачено 670,4 млн руб. Выписано почти 650 тыс. рецептов, по которым отпущено 1,2 млн упаковок медикаментов.

Для того, чтобы лекарственная помощь населению была по-настоящему доступной, необходимо обеспечить хорошее покрытие территории аптечными организациями. Как сообщает Минздрав Оренбургской области, работа по развитию государственной аптечной сети в регионе продолжается.

Сегодня лицензии имеет 221 аптечное учреждение. Крупнейшим игроком среди них является ГАУЗ «Областной аптечный склад» (порядка 140 предприятий). Также государственные аптечные пункты имеют многие ЛПУ. Некоммерческие розничные фармпредприятия составляют 22,1% от общего числа аптечных пунктов в субъекте.

В тех сельских населенных пунктах, где аптечные организации не представлены, розничной продажей лекарств занимаются медицинские работники. Отпуск производится в 920 ФАПах и 100 амбулаториях.

Данные показатели привели к тому, что жители предпочитают оставаться в программе льготного лекарственного обеспечения. В 2017 г. Оренбургская область заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по числу граждан, сохранивших льготу в натуральном виде. Доля таких граждан в территории выросла с 20,2% в 2010 г. до 25,7% – в 2018-м.

Екатерина Погонцева

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