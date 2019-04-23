Участникам эксперимента по маркировке не нужно будет заново регистрироваться в системе

Сегодня в Москве в рамках форума «Фармпак» эксперты обсудили текущую ситуацию с внедрением системы по маркировке лекарств.

В рамках мероприятия прошел «круглый стол», модератором которого выступил главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев. Представители бизнеса задали руководителю направления «Фарма» оператора маркировки ЦРПТ Антону Харитонову и производителям оборудования волнующие их вопросы.

По данным на вчерашний день, в системе зарегистрировано порядка 16 тыс. участников, внесено в систему 2,5 тыс. лекарственных препаратов, рассказал представитель ЦРПТ и добавил, это достаточно мало. По его словам, к 1 января 2020 г. в системе должно быть зарегистрировано порядка 400 тыс. участников, включая детские сады, школы, салоны красоты и фитнес-центры, имеющие медлицензию.

Несмотря на то, что нормативная база полностью готова, отдельные постановления, принятые в прошлом году, претерпят изменения – участникам эксперимента не потребуется заново регистрироваться в системе.

Антон Харитонов также отметил, что Минпромторг работает над сокращением размера кода – в настоящий момент согласно постановлению Правительства РФ от 14.12.2018 № 1558 он содержит 88 символов.

По его словам, поправки в законодательство в части изменения длины кода должны быть приняты в ближайшее время. «Надеюсь, оно (постановление. – Прим. ред.) выйдет в течение 1–2 недель», – сказал г-н Харитонов.

Особое внимание эксперт обратил на процесс тестирования оборудования для маркировки. По его словам, ЦРПТ не является обязательным участником испытаний, но производитель оборудования необходим в этом процессе.

«Если вы тестируете без привлечения производителя, значит, вы не хотите получить правильный результат. Это к вопросу, чего мы хотим: получить результат или объяснить , почему это невозможно», – иронично отметил Антон Харитонов.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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