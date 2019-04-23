Colorcon приобретает технологию нанесения покрытий Aquacoat от DuPont

Компания Colorcon («Колоркон»), специализирующаяся, в числе прочего, и на технологиях нанесения пленочных покрытий на таблетированные лекарственные формы, расширила свой продуктовый портфель путем приобретения у компании DuPont («Дюпон») технологии Aquacoat, сообщает In-Pharma Technologist.

DuPont Nutrition & Biosciences, биотехнологическое подразделение DowDuPont Specialty Products, согласилось расширить Альянс в сфере создания фармпрепаратов контролируемого высвобождения (CR Alliance) с компанией Colorcon, передав последней линейку технологических решений Aquacoat для производства лекарственных форм с модифицированным высвобождением.

В свою очередь, DuPont приобрела технологию Aquacoat у компании FMC («Эф-Эм-Си»). Продуктовая линейка включает в себя Aquacoat ECD, коллоидную дисперсию полимера этилцеллюлозы для создания лекарственных форм длительного высвобождения, и Aquacoat CPD для нанесения кишечнорастворимых покрытий.

Условия сделки не подлежат разглашению.

Colorcon и DuPont заключили соглашение о создании CR Alliance в 2007 г. По условиям соглашения, компания Colorcon отвечает за разработку на основе продукции DuPont препаратов с контролируемым высвобождением для приема внутрь и их дистрибуцию.

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Татьяна Кублицкая

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