«ГИЛС и НП» и Агентство по развитию фармотрасли Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе официального визита делегации Минпромторга России на 2-ю Международную промышленную выставку EXPO-RUSSIA Uzbekistan 2019 в Ташкенте в присутствии первого замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, а также первого замминистра здравоохранения РУ Баходира Юсупалиева директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана Сардор Кариев подписали соглашение о сотрудничестве и координации усилий GMP-инспекторатов двух стран.

Соглашение, помимо стандартных рабочих моментов взаимодействия инспекторатов, предусматривает проведение совместных информационных, обучающих и консультативных мероприятий между инспекторатами, обмен информацией в целях обеспечения качества лекарственных средств и противодействия обороту фальсифицированной продукции. Также стороны отметили необходимость координации усилий по обеспечению скорейшей сертификации производителей двух стран по стандартам GMP.

Подписание этого соглашения между фармацевтическими регуляторами открывает возможность создания и скорейшего воплощения дельнейших программ сотрудничества уже в 2019 г.

Одним из возможных перспектив такого сотрудничества является упрощение экспортно-импортных операций для производителей и дистрибьюторов обеих стран, а также установление четких рамок и требований по локализации производства и трансферу фарм- и биотехнологий из России в Узбекистан.

Фото: Герман Иноземцев

Герман Иноземцев

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