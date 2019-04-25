Квартальная прибыль Novartis сократилась на 5%

В I квартале 2019 г. объем продаж инновационных препаратов швейцарской фармацевтической компании Novartis («Новартис») увеличился на 5% и составил 8,8 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Объем продаж подразделения Sandoz сократился на 8% – до 2,3 млрд долл.

Общий объем продаж компании в I квартале увеличился на 2% – до 11,1 млрд долл. (аналитики прогнозировали 10,9 млрд долл.).

Квартальная прибыль сократилась на 5% – до 1,9 млрд долл.

За первые три месяца 2019 г. объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 4% и составил 3,3 млрд долл.

Продажи препарата Tasigna снизились на 7% – до 434 млн долл., препарата Gleevec/Glivec – на 22% – до 307 млн долл.

Показатель по препарату Promacta/Revolade увеличился на 19% и составил 307 млн долл.

Квартальный объем продаж препарата Tafinlar/Mekinist вырос на 11% – до 297 млн долл.

Объем продаж препарата Kymriah взлетел на 275% – до 45 млн долл. , препарата Entresto – на 79% – до 357 млн долл.

В первом квартале объем продаж биофармацевтической продукции, в т.ч. биосимиляров увеличился на 5% и составил 351 млн долл. за счет двузначного роста продаж в Европе препаратов Rixathon, Hyrimoz и Erelzi

Квартальный объем продаж на рынках стран с развивающимися экономиками остался на уровне показателя I квартала 2017 г. и составил 2,8 млрд долл., несмотря на двузначный рост показателей в Китае.

По прогнозу Novartis, в 2019 г. операционная прибыль будет расти в пределах высоких однозначных показателей при постоянных валютных курсах. Рост объема продаж ожидается в пределах средних однозначных показателей, также при постоянных валютных курсах. В прогнозе не учитываются показатели продаж подразделения Alcon, а также ряда проданных активов Sandoz в США.

Фото: wsj.com

Илья Дугин

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