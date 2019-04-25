Консолидированная выручка ГК «Протек» в 2018 г. достигла 251,7 млн рублей

ГК «Протек» объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Консолидированная выручка Группы по МСФО 2018 г. снилась на 2,6% по сравнению с 2017 г. и достигла 251 733 млн руб.

Консолидированная валовая прибыль Группы составила 34 263 млн руб., валовая рентабельность составила 13,6%.

Консолидированный показатель EBITDA Группы составил 9 357 млн руб., рентабельность EBITDA составила 3,7%.

«По итогам 2018 года Группа компаний «Протек» продемонстрировала ожидаемое снижение консолидированной выручки на -2,6%. Падение выручки зафиксировано в сегментах «Дистрибуция» (-7%) и «Производство» (-16,6%), что обусловлено рядом факторов, в том числе усилением конкурентной борьбы и ужесточением политики дистрибуции по минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности. Рост выручки продемонстрировал сегмент «Розница» (+22,7%)», – прокомментировал финансовые результаты Вадим Музяев, президент ГК «Протек».

Источник: ГК «Протек»

Фото: Игорь Чунусов

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