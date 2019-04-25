Российский фармпром представил свою продукцию на EXPO-RUSSIA Uzbekistan 2019 в Ташкенте

24 апреля начала работу II Международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA Uzbekistan 2019, где представлены достижений российской экспортно-ориентированной экономики. Выставка проходит в самом центре Ташкента, в просторном двухэтажном корпусе Центрального Дворца творчества молодежи.

Огромное количество экспонентов из России привезли сюда демонстрационные образцы своей продукции и проекты договоров и соглашений, которые планируется заключить для ускорения процесса дальнейшего развития сотрудничества деловых кругов двух стран.

В день открытия выставки ее посетили руководители министерств, представляющих отрасли, продукция которых была привезена на этот раз в страну. Российскую официальную делегацию возглавлял первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. Он и прибывший сюда директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков проявляли особый интерес и участие во встречах и презентациях представителей фармацевтической промышленности России. Российский фармбизнес на выставке и сопутствующем бизнес-форуме представляли руководители компаний: Stada-Нижфарм, «Дальхимфарм», «Фармасинтез», «Генериум», «Велфарм», «Микроген», Московский эндокринный завод и крупнейший дистрибутор-экспортер из России компания «Интерлек».

Выставка и российская экспозиция на ней организована при активном участии Российского экспортного центра (РЭЦ) и направлена на дальнейшее увеличение несырьевого экспертного потенциала предприятий и организаций России.

Фото: Герман Иноземцев

Герман Иноземцев

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