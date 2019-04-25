В 2018/19 финансовом году объем индийского фармэкспорта достиг 19,2 млрд долл.

В 2018/19 финансовом году объем экспорта фармпродукции из Индии вырос на 11% и составил 19,2 млрд долл., сообщает индийская газета The Hitavada со ссылкой на данные Министерства торговли страны.

В 2017/18 финансовом году этот показатель составил 17,3 млрд долл., годом ранее – 16,7 млрд долл.

На долю Северной Америки приходится 30% экспорта, далее следуют страны Африки и Евросоюза – 19% и 16% соответственно.

Большую надежду индийские фармпроизводители возлагают на китайский фармрынок.

Другими важнейшими рынками сбыта для индийских производителей лекарств являются ЮАР, Россия, Нигерия и Бразилия, где объемы экспорта динамично растут.

На фармсектор приходится около 6% общего индийского экспорта, объем которого в 2018/19 финансовом году составил 331 млрд долл.

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Илья Дугин

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