DSM Group: в 2018 г. доля произведенных в РФ лекарств выросла до 49,7%

Показатель доли лекарственных препаратов, произведенных на территории России, является одним из стратегических. Его целевые параметры прописаны в «Стратегии Фарма-2020».

До текущего момента деление на импортные и отечественные препараты осуществлялось по месту расположения головного офиса производителя. Но за последние 5 лет иностранные компании провели большую работу, которая изменила ситуацию на рынке. Производители выбирали одну из возможных стратегий, которая позволила развить «локализацию»: строительство собственных производственных мощностей в России, заключение соглашений о локализации препаратов от упаковки до полного цикла с отечественными компаниями, а также приобретение российских заводов для переноса производства лекарственных средств.

По итогам 2018 г. доля «локализованных» препаратов составила 19,6% в стоимостном выражении и 5,6% в упаковках. Аналитики DSM Group отмечают, что в большей мере локализуются лекарственные средства, которые участвуют в государственных закупках. Поэтому в государственном сегменте доля таких препаратов выше, и составляет 34%, хотя в упаковках на них приходится только 4,7%.

Влияние «локализации» на аптечном рынке меньше: только 13% в стоимостном выражении импортных препаратов производится на территории России (в упаковках 5,8%).

​​​​​​​Таким образом, в 2018 г. доля препаратов, произведенных в России, составила 49,7% в руб. и 66,9% в упаковках.

2018 год Рынок в целом Доля, руб., % Доля, упак., % Импортные 50,3 33,1 Локализованные 19,6 5,6 Отечественные 30,1 61,4 Розница Доля, руб., % Доля, упак., % Импортные 58,9 35,9 Локализованные 12,9 5,8 Отечественные 28,2 58,3 Госсегмент Доля, руб., % Доля, упак., % Импортные 31,3 19,5 Локализованные 34,3 4,7 Отечественные 34,4 75,8

Источник: DSM Group

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