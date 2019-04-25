DSM Group: в 2018 г. доля произведенных в РФ лекарств выросла до 49,7%

Показатель доли лекарственных препаратов, произведенных на территории России, является одним из стратегических. Его целевые параметры прописаны в «Стратегии Фарма-2020».
До текущего момента деление на импортные и отечественные препараты осуществлялось по месту расположения головного офиса производителя. Но за последние 5 лет иностранные компании провели большую работу, которая изменила ситуацию на рынке. Производители выбирали одну из возможных стратегий, которая позволила развить «локализацию»: строительство собственных производственных мощностей в России, заключение соглашений о локализации препаратов от упаковки до полного цикла с отечественными компаниями, а также приобретение российских заводов для переноса производства лекарственных средств.
По итогам 2018 г. доля «локализованных» препаратов составила 19,6% в стоимостном выражении и 5,6% в упаковках. Аналитики DSM Group отмечают, что в большей мере локализуются лекарственные средства, которые участвуют в государственных закупках. Поэтому в государственном сегменте доля таких препаратов выше, и составляет 34%, хотя в упаковках на них приходится только 4,7%.
Влияние «локализации» на аптечном рынке меньше: только 13% в стоимостном выражении импортных препаратов производится на территории России (в упаковках 5,8%).
Таким образом, в 2018 г. доля препаратов, произведенных в России, составила 49,7% в руб. и 66,9% в упаковках.
|2018 год
|Рынок в целом
|Доля, руб., %
|Доля, упак., %
|Импортные
|50,3
|33,1
|Локализованные
|19,6
|5,6
|Отечественные
|30,1
|61,4
|Розница
|Доля, руб., %
|Доля, упак., %
|Импортные
|58,9
|35,9
|Локализованные
|12,9
|5,8
|Отечественные
|28,2
|58,3
|Госсегмент
|Доля, руб., %
|Доля, упак., %
|Импортные
|31,3
|19,5
|Локализованные
|34,3
|4,7
|Отечественные
|34,4
|75,8
Источник: DSM Group