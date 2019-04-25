Квартальный объем расходов на фармлобби в США приближается к рекордному показателю

Расходы на лоббирование своих интересов фармацевтической отраслью в США за первые три месяца 2019 г. приближаются к рекордному уровню, сообщает Bloomberg.

Это происходит на фоне увеличивающегося давления на ценообразование со стороны властей.

Главная отраслевая группа – Ассоциация фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA) затратила на лобби в I квартале около 9,9 млн долл. против 6 млн долл. за аналогичный период 2018 г.

Повысили расходы на лоббирование многие компании, в т.ч. AbbVie («ЭббВи»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Bayer («Байер»), Biogen («Байоджен»), Bristol-Myers Squibb («Бристол-Маейрс Сквибб») , Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD), Novartis («Новартис»), Pfizer («Пфайзер») и Sanofi («Санофи»).

Кроме того, Национальная ассоциация компаний медицинского страхования (AHIP) увеличила расходы на лобби на 26% – до 2,9 млн долл.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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