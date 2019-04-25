«Протек» в 2018 году показал снижение выручки на 2,6% и рост чистой прибыли на 8,5%

Группа «Протек» опубликовала аудированные финансовые результаты деятельности по итогам 2018 года: консолидированная выручка по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6% – до 251,7 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 8,5% – до 6,38 млрд рублей.

Валовая прибыль группы выросла на 9,1% – до 34,3 млрд рублей.

Наибольшую отрицательную динамику – на 16,6% – показал производственный дивизион «Протека», располагающий двумя площадками – фармпредприятием «Сотекс» и выкупленным в апреле 2017 года липецким заводом «Рафарма».

Стратегия развития «Рафармы» на период 2017–2021 годов предполагала инвестиции в расширение портфеля собственных препаратов с 30 до 150 SKU и интенсификацию контрактного производства.

Сократилась выручка группы и в сегменте дистрибуции на 7% – до 203,3 млрд рублей. Это обусловлено «рядом факторов, в том числе усилением конкурентной борьбы и ужесточением политики дистрибуции по минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности», прокомментировал этот результат президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

В конце 2017 года «Протек» первым из фармдистрибьюторов ужесточил условия работы с аптечными сетями, обязав их предоставлять банковскую гарантию под товарный кредит. В итоге в 2018 году торговая дебиторская задолженность «Протека» снизилась на 34% – до 29,2 млрд рублей, а запасы сократились на 2,1% – до 50,2 млрд рублей.

Выручка розничного подразделения группы выросла на 22,7% – до 61,64 млрд рублей.

Также в отчете отмечается, что дочерние компании группы выкупили в марте-апреле 2019 года 8,6 млн акций ПАО «Протек» на 894 млн рублей с правом последующей продажи. Большая часть бумаг была приобретена дистрибьюторским подразделением группы – ЗАО «ЦВ «Протек», консолидировавшего таким образом долю в 1,584%.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Вадиму Якунину напрямую принадлежали 24,42% акций ПАО «Протек», еще 59,28% – через ООО «Протек», доля в 5% ПАО находилась в собственности венгерского АО «Химический завод «Гедеон Рихтер», 11,3% акций группы – в свободном обращении.

Источник: Протек

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