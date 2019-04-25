Скворцова: в 2018 году доля недоброкачественных лекарств в обращении снизилась на 19%

Развитие лабораторных комплексов, внедрение выборочного контроля качества, увеличение числа экспертиз привели в 2018 году к снижению доли недоброкачественных лекарств на фармацевтическом рынке на 19%, по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги ведомства.

Для полного исчезновения некачественных и контрафактных препаратов реализуется проект по их маркировке. Сейчас отслеживается движение более 18 млн упаковок почти 2 тысяч препаратов. За время работы система позволила вскрыть правонарушения на сумму свыше 500 млн рублей, отметила Скворцова.

Эксперимент по маркировке лекарств в России проводится с 2017 года. Нанесение маркировки на все без исключения обращающиеся в стране препараты должно было стать обязательным с 1 января 2019 года. Однако из-за неоднократно высказываемых участниками индустрии опасений срыва этого дедлайна тотальное подключение производителей к системе маркировки отложили до 2020 года.

В конце декабря 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд правительственных документов, одним из которых утверждалось: лекарства для лечения высокозатратных нозологий должны начать маркировать с 1 октября 2019 года. Тогда же ЦРПТ был назначен единственным оператором мониторинга движения лекарственных средств.

В апреле 2019 года Госдума приняла законопроект об установлении административной ответственности за продажу препаратов без специальной маркировки. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Источник: Минздрав РФ

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