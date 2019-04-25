Минздрав составит перечень российского медоборудования для нацпроекта «Здравоохранение»

Зампред Правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минздраву РФ наряду с другими ведомствами определить и представить перечень конкурентоспособной российской «техники, технологий, оборудования и производственных решений», необходимых для реализации нацпроектов.

Собранные сведения Минздрав направит в Минпромторг, который совместно с госкорпорациями «Ростех», «Росатом» и «другими российскими производителями» до 20 мая 2019 года подготовит сводный перечень. Он будет включать номенклатуру такой продукции, годы производства, количество, зарубежные аналоги, разницу в цене отечественной продукции и стоимости ее сервиса, уровень локализации и так далее.

Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС до 20 мая должны внести в правительство «согласованные предложения об установлении преференциональных условий закупки продукции, включенной в сводный перечень».

Ранее Минпромторг предлагал установить в нацпроекте «Здравоохранение» требование к закупкам субъектов по нацпроекту: не менее 50% затрат должно приходиться на отечественное оборудование. В аналогичном ключе позже высказался и помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Минздрав РФ уже рекомендовал закупать медицинские изделия и оборудование отечественных производителей при «эквивалентных технологических характеристиках» по двум программам нацпроекта – борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не исключала возможности предоставления преференций российским предприятиям.

В 2018 году объем российского производства составил 62,3 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 2017 году. При этом объем рынка Минпромторгом оценивается в 265,6 млрд рублей, соответственно основную – 77% – долю занимают иностранные производители.

Источник: Правительство РФ

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