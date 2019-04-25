Минздрав Башкирии уволил гендиректора «Башфармации»

Минздрав Республики Башкортостан 18 апреля 2019 года расторг трудовой договор с гендиректором ГУП «Башфармация» Салаватом Рахматуллиным, сообщили Vademecum в министерстве. Одним из поводов послужили результаты проверки предприятия контрольно-счетной палатой (КСП).

Гендиректором предприятия назначена замначальника отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава Башкирии Альфия Рахматуллина до проведения конкурса на замещение этой должности, сообщили Vademecum в приемной предприятия.

Салават Рахматуллин родился в 1975 году в Уфе, закончил Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ). В 2001–2005 годах работал специалистом госпитального сегмента в российских представительствах зарубежных фармкомпаний. В 2005-2006 годах руководил центром коммерческого развития и научно-исследовательским сектором БГМУ, в 2006–2010 годах – проректор университета. Возглавлял «Башфармацию» в 2010-2011 годах, а также с апреля 2016 года. В промежутке до возвращения на госпредприятие работал руководителем республиканских подразделений федеральных компаний по производству медизделий, а также начальником ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава Башкирии.

Трудовой договор с Рахматуллиным расторгнут, в том числе, по результатам проверки КСП за 2016-2017 годы, сообщили в Минздраве. В феврале 2019 года аудиторы выявили, что 70% лекарств в системе ГУП дороже рынка. Также проверки КСП выявили признаки ограничения конкуренции при закупках на общую сумму более 160 млн рублей. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, восемь менеджеров предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Башфармация» ;заняла 38-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года. Выручка сети снизилась за год на 10% – до 3,46 млрд рублей.

vademec