Российские фармпроизводители продемонстрировали рост отгрузок по итогам I квартала

По итогам 1 квартала 2019 г. в России было произведено ЛП на общую сумму 86,9 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Рублевая динамика демонстрирует заметный прирост на уровне +14,7%. Несмотря на внушительную рублёвую динамику, прирост в натуральных показателях (в упаковках) едва превысил нулевой порог, по итогам первых 3-х месяцев текущего года фиксируем +0,5%. Суммарно с начала года отечественные компании отгрузили 1,01 млрд упаковок ЛП, об этом говорится в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

Отметим, что именно по результатам марта 2019 г. российские производители показали не только максимальный натуральный объем производства ЛП (0,36 млрд уп.) в текущем году, но и продемонстрировали лучшую долгосрочную динамику (4,3%). При расчетах в минимальных единицах дозирования (МЕД) картина аналогичная, объемы производства в 1 квартале 2019 выросли на 1,2%, основной вклад в общую динамику так же внесли итоги анализируемого месяца.

За период январь-март 2019 г. объемы производства рецептурных ЛП в упаковках относительно 2018 г продолжают увеличиваться (на 8,3%), отгрузки OTC продукции по-прежнему сокращаются (-4,5%). По показателю прироста в топ-10 корпораций-производителей Rx препаратов лидирует «Гротекс», динамика компании за период составила +49% в упаковках. Основной объём производства предприятия за период приходился на препараты Натрия хлорид (44% от общего объема отгрузок производителя), Лидокаин (6%), Новокаин (5%) и Глюкоза (5%). Значительным приростом отличилось так же предприятие «Фармстандарт» (+45%), ключевыми продуктами которого в исследуемом периоде являются Комбилипен (15%), Фосфоглив (10%), Пикамилон (9%), Форметин (8%).

Из числа производителей безрецептурных ЛП наилучшую натуральную динамику вновь демонстрирует корпорации «Самарамедпром» (за год отгрузки выросли в 2,5 раза), топовыми ТМ предприятия за период являются: Муравьиный спирт (составляет 17% от общего натурального объема отгрузок компании), Меновазин (15%), Йод (12%) и Натрия тетраборат (12%). Второе место с точки зрения динамики тоже занял «Фармстандарт» (+42%), лидирующие позиции в OTC сегменте компании принадлежат препаратам: Цитрамон (10%), Уголь активированный (9%), Риностоп (9%) и Корвалол (8%).

gmpnews