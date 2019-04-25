«Нацимбио» поставит более 500 тыс. доз вакцин от кори для «подчищающей» иммунизации

hjНПО «Микроген» (входит в «Нацимбио» госкорпорации Ростех) произведет и поставит более 500 тыс. доз вакцин для общенациональной дополнительной иммунизации от кори, проводимой под контролем Роспотребнадзора.

«Подчищающая» иммунизация проходит в России с 1 апреля по 1 октября, в ней могут принять участие граждане России, не получившие ранее прививку или иммунитет к заболеванию, а также официально трудоустроенные иностранцы.

В настоящее время НПО «Микроген» передал в регионы более 40% от запланированного под кампанию объема профилактических препаратов. Ожидается, что первый этап поставок завершится в мае, второй этап будет исполнен в августе – сентябре этого года.

«Благодаря успешному взаимодействию всех участников проводимой кампании, а также нашим производственным и логистическим возможностям, уже спустя месяц после объявления о проведении дополнительной иммунизации мы можем констатировать – дефицита вакцины на местах нет», – подчеркнул генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Напомним также, что в феврале и марте этого года фармхолдинг Ростеха «Нацимбио» на месяц раньше предусмотренного госконтрактами графика поставил во все субъекты РФ более 1,2 млн доз коревых и паротитно-коревых вакцин. Поставки осуществлялись для проведения массовой вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Для плановой и «подчищающей» иммунизации россиянам и официально трудоустроенным иностранцам доступны российские культуральные живые моно- и дивакцины (корь и корь-паротит) производства НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Препараты, соответствующие рекомендациям ВОЗ, показаны как для плановой, так и экстренной профилактики кори и паротита. После двукратной иммунизации противокоревой вакциной защитный титр антител определяется у 95-98% вакцинированных, а иммунитет сохраняется в среднем до 25 лет при плановой иммунизации.

Деятельность холдинга «Нацимбио» направлена на реализацию государственной стратегии по импортозамещению лекарственных средств и медицинский изделий. Разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин относится к числу рыночных приоритетов фармхолдинга. Компания, в частности, реализует проекты по трансферу технологий производства иммунобиологических лекарственных препаратов, производство которых отсутствует на территории Российской Федерации. Так, совместно с Serum Institute of India Pvt. Ltd компания работает над созданием в России производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, с Zydus Cadila (Healthcare) — вакцины от ветряной оспы.

gmpnews