Рынок генетических исследований: основные бенефициары Генетические исследования, которые лежат в основе поиска передовых методов лечения, — огромный перспективный рынок. Генетические исследования и методики лечения на основе генной терапии помогают победить в том числе те болезни, которые ранее считались неизлечимыми. Таким образом, можно предположить, что рынок генетического секвенирования и исследований ДНК будет расти. На этом рынке работают компании, которые производят оборудование для секвенирования генома, разрабатывают методы лечения с помощью генной терапии, а также производители тестов ДНК. Лидерами на рынке систем для секвенирования генов являются компании Illumina Inc. (ILMN, NASDAQ) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO, NYSE) — разработчики и производители соответствующего оборудования. Благодаря решениям Illumina удалось снизить стоимость процесса секвенирования до $1000. А после выпуска на рынок оборудования NovaSeq, компания говорит, что стоимость секвенирования может в конечном итоге упасть до $100. К настоящему моменту Illumina реализовала более 13 000 систем, включая 600 машин NovaSeq. В 2018 г. продажи Illumina выросли до $3,3 млрд. Риском для Illumina является инициированное на прошлой неделе разбирательство со стороны Управления по вопросам конкуренции и рынков Соединенного Королевства относительно приобретения компании Pacific Biosciences (PACB, NASDAQ). Британский регулятор оперирует законом, согласно которому обращает пристальное внимание на сделки, в ходе которых «две сливающиеся компании совместно поставляют или приобретают по меньшей мере 25% любых конкретных товаров или услуг, поставляемых в Соединенном Королевстве». Сейчас неизвестно, будет ли дело рассматривать также и регулятор Европейского союза, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, будет ли в конечном итоге одобрена сделка между компании. Но даже если разбирательства затянутся, сильные рыночные позиции Illumina позволят ей не только сохранять, но и увеличивать продажи. Компания Thermo Fisher Scientific более диверсифицирована и продажа оборудования для секвенирования — это около 26% выручки. Thermo Fisher не раскрывает точных данных продаж такого оборудования, но ее сегмент life sciences увеличился на 9% до $6,27 млрд в 2018 г. Секвенирование генов ускорило прогресс в сфере генной терапии. В стадии разработки во всем мире сейчас находится около 700 генных терапий, согласно базе данных Trialtrove Informa Pharma Intelligence. Исследования проводят более 250 компаний, по сравнению с менее чем 70 в 2014 г. Одобрение FDA к настоящему моменту получили две CAR-T терапии, нацеленные на лечение онкологических заболеваний: Yescarta от компании Gilead Sciences Inc. (GILD, NASDAQ) и Kymriah от Novartis AG (NVS, NYSE). Продажи этих видов терапии в 2018 г. составила $284 млн и $76 млн соответственно. Разработки в сфере генной терапии также ведут Celgene Corp. (CELG, NASDAQ), Bluebird bio Inc. (BLUE, NASDAQ), Regenxbio Inc. (RGNX, NASDAQ) и др. Кроме того, стоит обратить внимание на ведущих специалистов в сфере генного редактирования и терапий на ее основе — компании CRISPR Therapeutics AG (CRSP, NASDAQ) и Editas Medicine Inc. (EDIT, NASDAQ). В частности, CRISPR вскоре начнет испытания на людях генной терапии, нацеленной на лечение заболеваний крови. Также крупный рынок – производство генетических тестов, которые помогают установить болезнь и выбрать наиболее эффективный метод лечения. На этом рынке работают Myriad Genetics inc. (MYGN, NASDAQ), Genomic Health Inc. (GHDX, NASDAQ), Invitae Corp. (NVTA, NYSE) и Guardant Health Inc. (GH, NASDAQ). Сегодня эти компании предлагают разные типы генетического скрининга, включая тесты на определение рака молочной железы, яичников, толстой кишки и других органов. При этом методика от Guardant Health может идентифицировать генетические мутации с такой же точностью, как и инвазивная биопсия тканей. Секвенирование генов уже помогает добиться прогресса в фармацевтической отрасли. В частности, благодаря этим методам можно не просто подобрать оптимальное лечение, но и сократить количество рецидивов. Таким образом, это будет крупный рынок с большим количеством бенефициаров. ffin