США оштрафовали компанию Rochester Drug Cooperative на $20 млн в рамках опиоидного кризиса

Американские власти предъявили первые уголовные обвинения и штрафы частной компании по обвинениям в способствованию резкому увеличению смертности в США за последние годы из-за употребления синтетических опиоидных препаратов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула уголовные обвинения против бывшего главного исполнительного директора Rochester Drug Cooperative Лоуренса Дауда III и коммерческого директора Rochester Drug Cooperative Уильяма Петрушевски.

Бывших топ-менеджеров одной из крупнейших фармацевтических компаний США обвинили в незаконном распространении оксикодона и фентанила – синтетических опиоидов. Компания Rochester Drug Cooperative, входящая в число 10 наиболее крупных американских дистрибьютеров лекарств, оштрафована на $20 млн.

Как отмечалось ранее, за последние годы США охватила эпидемия передозировок синтетическими обезболивающими. После проведения расследования американские власти начали предъявлять иски крупнейшим компаниям, которые производят и распространяют подобные препараты в США.

Уголовные обвинения и штрафы, предъявленные Rochester Drug Cooperative, скорее всего, станут первыми из последующих наказаний компаний со стороны властей, стремящихся остановить распространение эпидемии.

Фото: Mustafa Hussain/The New York Times

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