В большей мере локализуются лекарственные средства, которые участвуют в госзакупках

Доля локализованных в России лекарственных препаратов в 2018 году составила 19,6% в стоимостном выражении, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

«По итогам 2018 года доля локализованных препаратов составила 19,6% в стоимостном выражении и 5,6% в упаковках. Видно, что в большей мере локализуются лекарственные средства, которые участвуют в государственных закупках. Поэтому в государственном сегменте доля таких препаратов выше и составляет 34%, хотя в упаковках на них приходится только 4,7%», — рассказали в DSM.

В коммерческом сегменте влияние локализации не столь велико: на территории России производится только 13% импортных препаратов в стоимостном выражении и 5,8% препаратов в натуральном выражении.

«Таким образом, в 2018 году доля препаратов, произведённых в России составила 49,7% в рублях и 66,9% в упаковках», — заключили в DSM Group.

Согласно стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма 2020», доля отечественных лекарственных средств на рынке к 2020 году должна составить 50%.

Всего по итогам 2018 года объем фармацевтического рынка в РФ без учета парафармацевтики, по данным агентства, составил 1,442 триллиона рублей.

gmpnews