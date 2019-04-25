Eli Lilly продает часть активов в Китае

Для финансирования новых проектов компания Eli Lilly договорилась о продаже в Китае прав на два антибиотика и производственного предприятия. Стоимость сделки оценивается в 375 млн долларов, пишет FiercePharma.

Слухи о намерении компании избавиться от части портфеля в Китае появились еще в ноябре прошлого года. Тогда эксперты отмечали, что планы Eli Lilly не являются сюрпризом, так как уже ясен курс компании на разработку новейших лекарственных препаратов, а для этого нужно финансирование.

Сейчас компания подтвердила свое решение о продаже прав на Цеклор и Ванкоцин – оба антибиотика были выпущены на рынок несколько десятилетий назад. Помимо этого Eli Lilly продает производственное предприятие в Сучжоу, на котором производится Цеклор.

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