Эксперт: необходимо смотреть не на цену, а на ценность препарата

Российские фармпроизводители опасаются, что новая методика ценообразования без создания системы лекарственного страхования не позволит инвестировать в развитие отрасли. Об этом шла речь на форуме «Фармэволюция».

Генеральный директор компании «Новамедика» Александр Кузин напомнил, что российские фармацевтический рынок не растет как это было несколько лет назад. Некоторые аналитические агентства уже говорят о стагнации.

«И на этом фоне нас ждет цунами в виде методики ценообразования. Это скажется на всех сегментах. Производитель смотрит доходность по портфелю, и если она достаточная, то часть препаратов может продаваться ниже себестоимости. Но в условиях, когда будет давление на все препараты, то часть из них может с рынка уйти. Это коснется и дистрибьюторов, и аптек, так как все привыкли, производитель поддерживает как аптечные сети, так и дистрибьюторов, но теперь средств на это не будет».

По его словам, не будет также у индустрии средств для вложения в R&D и в экспорт. Что противопоставить цунами? Конечно, фармпроизводители понимают, что повернуть вспять инициативу перерегистрации цен нельзя.

«Если государство дает преференцию в виде правила «третий лишний», то оно хочет меньше заплатить. Вполне понятный процесс. В этой ситуации должна быть другая парадигма, которая позволит увеличить фармацевтический рынок, – надо улучшить лекарственное обеспечение населения. Это может быть офсетный контракт на уровне всей РФ, тогда производитель получит гарантированный сбыт и понятную логику, что будет происходить с его продукцией в течение нескольких лет. Кроме того есть задача увеличить продолжительность жизни до уровня 80+, ее нельзя решить без лекарственного страхования. Наконец, можно расширить перечень высокозатратных нозологий. Эти инициативы даже при наличии прессинга ценообразования сделают наш рынок интереснее для отечественного производители и позволят найти ресурсы для развития», – полагает Александр Кузин.

Директор по корпоративным связям и юридическим вопросам AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Иванищева согласилась: снизить затраты системы здравоохранения действительно можно через механизмы лекарственного страхования, учета пациентов.

«Необходимо смотреть не на цену, а на ценность препарата, какой эффект он дает для здравоохранения», – заключила она.

Фото: Игорь Чунусов

ИСТОЧНИК:ФАРМВЕСТНИК

gmpnews